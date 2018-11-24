"بيت جدتي" لـ محمود العسيلي تحجز مركزا متقدما بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)





واستطاع الكليب أن يحجز مركزا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب.





وتقول كلمات الأغنية:



فتحت عنيا لقيت ناس ولمة وبيت ويوم الجمعة مليان بعيلة بتملي المكان حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان بيت جدتي الكبير





حققت أغنية "بيت جدتي" للمطرب محمود العسيلي، عدد مشاهدات مرتفع تجاوز الـ 268,197 مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاق الأغنية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"