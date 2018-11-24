موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي مانشستر يونايتد، منافسه فريق كريستال بالاس، يوم السبت 24-11-2018 على ملعب "الأولد ترافورد" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.





وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.





ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية.





ويسعي نادي كريستال بالاس أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.



