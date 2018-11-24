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إنييستا يهاجم هييرو ومورينيو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
إنييستا يهاجم هييرو ومورينيو
إنييستا
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وكالات
 

أكد أندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني أنه كان جديرًا بالمشاركة أساسيًا مع منتخب إسبانيا أمام روسيا في ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018.


قال إنييستا لصحيفة سبورت الكتالونية: "لا أملك أي ذكرى جيدة من كأس العالم روسيا 2018، كنت جاهزًا للمشاركة أساسيًا أمام روسيا ولم أجد أي سبب للجلوس على مقاعد البدلاء.. لم أوجه أي سؤال لهييرو المدير الفني لمنتخب إسبانيا فلقد كنت مستعدًا للمشاركة".

 

وعن المنافسة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة يعتقد إنييستا أن الأجواء كانت متوترة في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع ريال مدريد، حيث يرى النجم الإسباني أن مورينيو كان هو من يشعل الأجواء ويضيف التوتر لهذه اللقاءات.

 

يذكر أن إنييستا كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا عقب مونديال روسيا 2018.

المزيد عن: فيسيل كوبيه ريال مدريد برشلونة انييستا اسبانيا
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