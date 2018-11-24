أحمد مالك يكشف عن دور اضطره إلى فعل لا يروق له





أكد الفنان أحمد مالك، أن دوره في فيلم "الضيف" مختلف، مشيرا إلى أنه حاول أن يقوم بتكنيك مختلف في التمثيل، متمنيًا أن ينال النجاح.





وتابع مالك في تصريحات إعلامية خلال مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي، أن فيلم "ليل خارجي"، يتحدث عن شريحة من الشباب ظهروا بشكل قوي خلال السنوات الأخيرة، وأنه يطرح الكثير من الأسئلة دون إجابات محددة.



