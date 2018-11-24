أحمد مالك يكشف عن دور اضطره إلى فعل لا يروق له
السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
أكد الفنان أحمد مالك، أن دوره في فيلم "الضيف" مختلف، مشيرا إلى أنه حاول أن يقوم بتكنيك مختلف في التمثيل، متمنيًا أن ينال النجاح.
وتابع مالك في تصريحات إعلامية خلال مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي، أن فيلم "ليل خارجي"، يتحدث عن شريحة من الشباب ظهروا بشكل قوي خلال السنوات الأخيرة، وأنه يطرح الكثير من الأسئلة دون إجابات محددة.
وأعرب عن سعادته بمشاركة "ليل خارجي" في المهرجان، وأنه يسعى لتقديم دراما صادقة في العام 2019.
"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم، على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبري عبد المنعم، تأليف شريف الألفي ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.
كما كشف مالك عن دور جديد له في فيلم، حيث يتدرب حاليا على شخصية المريض المصاب بالتوحد خلال الفيلم مما اضطره إلى قص شعره بطريقة لا تروقه، وأنه يفضل أن يعيش داخل الحالة بدلا من تأطيرها.
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