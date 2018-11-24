ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام إيبار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام إيبار
ريال مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره إيبار في الثانية ظهر اليوم السبت بالملعب "البلدي أبوروا" ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإسباني.

يحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد الفوز في الجولتين الماضيتين أمام بلد الوليد وسيلتا فيجو، بينما يخوض أصحاب الأرض اللقاء برصيد 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحاول الريال بقيادة مدربه الجديد سانتياجو سولاري تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الليجا للزحف نحو القمة رغم الغيابات مستغلًا سقوط برشلونة في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.

المزيد عن: ريال مدريد ايبار الدوري الاسباني اليوم الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 7:10:02 AM