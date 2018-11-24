ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام إيبار

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره إيبار في الثانية ظهر اليوم السبت بالملعب "البلدي أبوروا" ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإسباني.





يحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد الفوز في الجولتين الماضيتين أمام بلد الوليد وسيلتا فيجو، بينما يخوض أصحاب الأرض اللقاء برصيد 15 نقطة في المركز الثالث عشر.





ويحاول الريال بقيادة مدربه الجديد سانتياجو سولاري تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الليجا للزحف نحو القمة رغم الغيابات مستغلًا سقوط برشلونة في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.



