تعرف على أفضل أفلام ديزني!





نشر موقع "Collider" الإلكتروني قائمة بأفضل أفلام الرسوم المتحركة لشركة والت ديزني منذ نشوئها إلى يومنا هذا.





وتصدر فيلم "بينوكيو"، الذي عرض عام 1940 قائمة أفضل أفلام ديزني، باعتباره الفيلم الأكثر نجاحا من الناحية التجارية، كما أنه لاقى استحسانا كبيرا من قبل النقاد وحصل على جائزتي أوسكار لأفضل أغنية، وأفضل موسيقى تصويرية.





وجاء فيلم "الجميلة النائمة" (1959) في الدرجة الثانية بقائمة أفضل أفلام استوديوهات والت ديزني، وأصبح من أكثر مشروعاتها شهرة بفضل عمل الرسام المبدع آيفيند إيرل.





أما المرتبة الثالثة في قائمة أفضل أفلام ديزني فكانت من نصيب فيلم "فانتازيا" (1940)، الذي ساهم في خروجه إلى النور قائد أوركسترا فيلاديلفيا، ليوبولد ستوكوفسكي، وأصبح تحفة فانتازيا للأعمال الكروتونية باستخدامه 9 مقطوعات موسيقية كلاسيكية مختلفة.





وشملت قائمة أفضل 10 أفلام والت ديزني أفلاما مثل: "الأسد الملك"، و"بيتر بان"، و"موانا"، و"بياض الثلج"، والأقزام السبعة"، و"الجميلة والوحش"، و"بامبي،" و"دامبو".



