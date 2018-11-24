صراع مثير بين توتنهام وتشيلسي في ديربي لندن

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت في ديربي شمال لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

يبحث توتنهام عن مواصلة سلسلة الانتصارات،وتحقيق الفوز على الضيوف والتقدم في جدول ترتيب الإنجليزي بينما يخطط تشيلسي لرد الاعتبار بعد الهزيمة الأخيرة في آخر لقاء بينهما بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع.