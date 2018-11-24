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موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:15 ص
موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام
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أحمد عصام
 
يستضيف نادي توتنهام هوتسبير منافسه فريق تشيلسي، يوم السبت 24-11-2018 على ملعب "ويمبلي" في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي. 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويرغب نادي تشيلسي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية.

ويسعي توتنهام هوتسبير أيضا في محاولة إعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.
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