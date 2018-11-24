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موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد ومشاهدة البث المباشر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:32 ص
موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد ومشاهدة البث المباشر
برشلونة وأتليتكو
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أحمد عصام
 
يلتقي نادي برشلونة الإسباني ضد نادي أتليتكو مدريد، يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب "واندا ميتروبيلتانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD. 

ويرغب نادي برشلونة، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكون الموسم الثاني علي التوالي.

ويحتل نادي أتليتكو مدريد مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز الأول برصيد 24 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.
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