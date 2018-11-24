ماوريسيو ساري: اللحاق بمانشستر سيتي.. مستحيل

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أن اللحاق بمنافسه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي من المستحيلات رغم عدم هزيمة فريقه حتى الآن.





وقال ساري في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "من الصعب اللحاق بمانشستر سيتي في الصدارة. هم أقوى من البلوز وعلينا أن نعمل أكثر لتقليص فارق النقاط بيننا، لكن من الصعب تعويض فارق الـ30 نقطة التي فقدناها الموسم الماضي (السيتي البطل)".





وأضاف ساري: "في الدوري الإنجليزي هناك فريق فوق الآخرين، هذا الفريق هو مانشستر سيتي، ثم بعده ليفربول، بالتأكيد الذي سينهي الموسم في المربع الذهبي".





ويحل تشيلسي ضيفًا على توتنهام في ملعب "ويمبلي" مساء اليوم في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، الذي يحتل صدارته مانشستر سيتي برصيد 32 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الثالث، و5 نقاط عن توتنهام الرابع.



