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الحكومة تكشف عن قرار هام يخص أصحاب البطاقات التموينية بمحافظات مصر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:04 ص
الحكومة تكشف عن قرار هام يخص أصحاب البطاقات التموينية بمحافظات مصر
السلع التموينية - صورة أرشيفية
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، قرارًا هامًا بعد اجتماع عقده مع الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية.

وطالب مدبولي، من وزير التموين، بضرورة متابعة الإجراءات الخاصة بالتأكد من صحة بيانات المواطنين والمستفيدين من الدعم العيني.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان له، أن الوزير قد وعد رئيس مجلس الوزراء بأن وزارة التموين ستمتلك قاعدة بيانات صحيحة بنسبة 100% مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزراء، أن الفترة المقبلة تشهد قيام وزارة التموين بعدد من الإجراءات الهامة من أجل التأكد بأن الدعم يصل لمستحقيه فقط، وليس إلى بعض المواطنين الذي يحصلون على الدعم وهم ليسوا في حاجة له- على حد وصف وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة ستصرف المقررات التموينية للمواطنين وذلك بناءً على قاعدة البيانات التي يتم بنائها في الوقت الحالي.

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