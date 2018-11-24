المخرج أحمد عبد الله السيد يواصل تساؤلاته عن الهوية في "ليل خارجي"





في إطار بحثه الدائم عن الهوية والمصير يقدم المخرج المصري أحمد عبد الله السيد أحدث أفلامه "ليل خارجي" الذي ينافس به ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





يتناول الفيلم قصة مخرج شاب يعاني من الإحباط ويواجه مصاعب في تمويل فيلمه الجديد لكن الصدفة تضع في طريقه سائق سيارة أجرة وفتاة ليل لتكتمل ثلاثية متناقضة تدور بينها أحداث كثيرة في ليلة واحدة.





ومن اختلاف كل شخصية من الثلاثة وتفردها ينطلق المخرج في استعراض عدد من القضايا التي اكتفى بالمرور عليها سريعا دون الخوض في تفاصيل مثل حرية التعبير عن الرأي والفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية والعنف ضد المرأة وتعاطي المخدرات والبلطجة وغيرها.





الفيلم بطولة منى هلا وكريم قاسم وشريف دسوقي وأحمد مجدي ودنيا ماهر وأحمد مالك وفريدة رضا وعمرو عابد وبسمة ومحمد إبراهيم يسري.





وقال المخرج أحمد عبد السيد (38 عاما) في ندوة عقب عرض الفيلم بالمهرجان يوم الجمعة ”جزء كبير من الفيلم مرتبط بالبحث عن مكاننا في المدينة، بل ليس هذا الفيلم فحسب لكن أتخيل أن أغلب أفلامي السابقة كانت تتساءل... من نحن؟ وماذا نفعل؟ وعلاقتنا بما حولنا. هي مجرد أسئلة، أنا لا أقدم إجابات“.





والفيلم هو الخامس للمخرج بعد سلسلة بدأت في 2009 مع (هليوبوليس) وشملت (ميكروفون) و(فرش وغطا) و(ديكور).





وأشار إلى أن تمويل الفيلم كان ذاتيا من المشاركين فيه وصناعه دون أن تكون هناك شركة إنتاج كبيرة وراء العمل إلا أن الفيلم حصل بعد انتهاء تصويره بالكامل على منحتين إحداهما لأعمال ما بعد التصوير من مهرجان دبي السينمائي والأخرى لتصحيح الألوان من لبنان.





حضر عرض الفيلم، وهو الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عرضه في مهرجانين أوروبيين، عدد من نجوم وصناع السينما المصرية منهم يسرا وليلى علوي ولبلبة وشيرين رضا ولقاء الخميسي من الممثلين وخيري بشارة ويسري نصر الله وعمرو سلامة وأبو بكر شوقي من المخرجين إضافة إلى مدير التصوير سعيد شيمي.





ويتنافس الفيلم على جوائز الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي ضمن قائمة تضم 16 فيلما من مصر وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا البيضاء وقازاخستان والفلبين وتايلاند.



