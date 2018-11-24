في انطلاق مهرجان "المهن التمثيلية".. أشرف زكي: نعطي الفرص للجيل الجديد من الموهبين الشباب (صور)









انطلقت مساء أمس، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي يترأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان سامح بسيوني، والتي تحمل عنوان "التجربة الأول"، على خشبة مسرح نقابة المهن التمثيلية "مسرح النهار".









وبدات الفعليات على انغام "السلام الجمهور"، عقبه اشار مدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، إلى ان العامل الاساسي لنجاح المهرجان، واقامة دورة ثالثه، هو دعم أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيمانه بالمهرجان، مؤكدًا، على انه رجل يحمل هم وحمل طلاب المعهد ويحاول إيجاد فرص لهم باستمرار.









وفي كلمته قال الدكتور أشرف زكي، إن فكرة المهرجان تتحدث عن التجربة الأولى، وإعطاء فرص لجيل جديد من الموهبين الشباب، مؤكدًا، على حرص النقابة على إقامة انشطة فنية ومسرحية جديدة.









وياشر إلى ان لجنة التحكيم بالمهرجان تضم المخرج الكبير محمد فاضل رئيس لجنة التحكيم والمخرج حسام علي، والمخرج محسن رزق والفنان إيهاب فهمي والمنتج خالد حلمي والمنتج الهامي مقار والدكتور عاطف عوض والدكتور محمود سامي، والمؤلف محمود جمال الحديني.









وتتنافس تسعة عروض مسرحية للفوز بجوائز المهرجان في الفترة من الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري حتي الثاني من شهر أغسطس المقبل، وهي "هاملتهن" إخراج هدير عبد الرحمن، "مش ألكترا" اخراج محمد عبد المولى، "كلمات بلا معني" اخراج محمد حلمى، "اسكوريال" إخراج محمد فرج، "سوناتا الانتظار" إخراج سليمان حمزة، "في قفا راجل" اخراج نسرين نور، "شق القمر" انجي خطاب، "الرهان" إخراج أحمد الرافعي، "روكاجو" إخراج منة بدر تيسير.







