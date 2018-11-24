ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حظك اليوم برج السرطان السبت 24 نوفمبر 2018

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
حظك اليوم برج السرطان السبت 24 نوفمبر 2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك. عندئذ، سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات. يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف. 
المزيد عن: حظك اليوم برج السرطان اليوم برج السرطان الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 3:50:10 AM