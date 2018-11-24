موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي برشلونة الإسباني، نظيره نادي أتلتيكو مدريد، يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





ويرغب برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليجا للموسم الثاني على التوالي، خاصة بعد فوزه علي ريال مدريد بخماسية هذا الموسم.





ومن المقرر أن يذاع لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.





ونجح نادي أتليتكو مدريد في جمع 23 نقطة في 12 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز الثالث.





كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.



