اعتزل مرتين وتزوج معجبة وحكاية 4 خلافات مع الفنانين.. ما لا تعرفه عن وائل جسار

يحتفل المطرب اللبناني وائل جسار، هذه الأيام بعيد ميلاده الثاني والأربعين، حيث ولد في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩٧٦، وحقق شهرة واسعة في العالم العربي على مدار أكثر من عقدين، قدم خلالهما أكثر من ١٥ ألبوم غنائي، إلى جانب الأغاني المنفردة.





وفي السطور التالية نعرض أبرز معلومات عنه





- ولد وائل جسار (وائل محمد وهبي جسار) عام 1976 في لبنان، وبدأت موهبته وهو في الثامنة من عمره





- وعندما وصل للمرحلة الثانوية بدأ في الحصول على درس موسيقي خاص، لدى أحد أساتذة الموسيقى جورج روفايل





- الغناء ليست موهبة وائل جسار الوحيدة، فهو بارع أيضًا في عزف العود





- شارك بعد ذلك في أحد المهرجانات بمنطقة رياق في لبنان وحصل على المركز الأول، ومن هنا بدأ تحقيق حلمه وبداية مشواره الفني





- ثم تقدم للمشاركة في البرنامج الشهير «الحروف تغني» في تلفزيون لبنان، وذاع صيته وقتها ولقب بـ «بالمعجزة»





- توقف لفترة وعندما وصل إلى مرحلة الشباب عاد إلى الساحة الفنية لينطلق بأول ألبوماته، ليبدأ مشواره بالعديد من الكليبات والألبومات والجوائز الفنية





- من ضمن الجوائز التي حصل عليها وائل جسار، جائزة أفضل أغنية عربية على أغنيته «غريبة الناس» في حفل ​الموركس دور​ عام 2010





- وفي مهرجان الإسكندرية للأغنية في عام 2010، تم تكريمه كأفضل مطرب عربي وجائزة أفضل البوم «في حضرة المحبوب»، بالإضافة لجائزة أفضل أغنية «أول ساعة في الآخرة»





- بخلاف جائزة أفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم غنائي عام 2011 من Middle East music award





- هناك جزء آخر صنع نجومية وائل جسار وهو غناء تترات المسلسلات، فهو يعد من أكثر النجوم في الوطن العربي مشاركة في غناء تترات الأعمال الدرامية





- أما عن صراعات وائل على الساحة الفنية الأشهر كان مع المطربة الإماراتية أحلام بسبب برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، وكانت أحلام عضوة في لجنة التحكيم





- أما عن خلافه مع إليسا قال وائل: «لم أهاجم صوت إليسا مطلقاً، لكن كل ما قلته هو أنني أحب صوت إليسا خلال الألبومات، لكنني لا أشعر بالصوت نفسه خلال حفلاتها العامة»





- وأثار وائل جسار الجدل حينما طالب الفنان السوري جورج وسوف بالاعتزال حفاظا على تاريخه الفني









- هناك خلاف آخر مع وجاد خليفة، حيث نشر الأخير عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، يتهم وائل جسار بإلغاء مشاركة خليفة في إحياء حفل زفاف في تونس





- أما عن الزواج في حياة وائل جسار، فقد تزوج عام 2005 من ميرى مقداسي وأنجب منها طفلين، بعدما تعرف عليها خلال حفل غنائي وجذبت انتباهه لها بنظراتها





- خلال مسيرته اعتزل وائل جسار الغناء مرتين، الأولى في فترة المراهقة كما ذكرنا سابقًا، أما الثانية كانت بسبب انشغاله بأداء الخدمة العسكرية ولكن بعد انتهائها عاد بقوة إلى جمهوره



