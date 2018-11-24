لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت









توتنهام وتشيلسي مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS





موعد مباراة توتنهام وتشيلسي





يواجه توتنهام ضيفه تشيلسي يوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.





مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت





كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.





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لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت





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لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت