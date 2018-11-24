لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت
السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:17 صعمرو عادل
لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت
توتنهام وتشيلسي مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
موعد مباراة توتنهام وتشيلسي
يواجه توتنهام ضيفه تشيلسي يوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.
مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت
لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.
لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت
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لايف| مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز| يلا شوت
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