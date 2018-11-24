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سيكون عشاق الدوري الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب فيكارج رود أبوابه لاستضافة مباراة واتفورد وليفربول في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث الأسطورة مباشر اتش دي شاهد مباراة محمد صلاح اليوم السبت .

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يرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية، الريدز يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض لأي هزيمة ببطولة الدوري هذا الموسم، ويسعي الليفر للفوز ومواصلة الزحف نجو مزاحمة السيتي على اللقب.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد kora online يلا شوت مباراة ليفربول وواتفورد دوري الأنجليزي بث مباشر ليفربول اليوم HD لايف

واتفورد Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : فيكارج رود .

المعلق : علي محمد علي .

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد kora online يلا شوت مباراة ليفربول وواتفورد دوري الأنجليزي بث مباشر ليفربول اليوم HD لايف

موعد المباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر :

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

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ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل، حيث يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة في المسابقة.





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وسيسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، حيث سجل الفرعون 6 أهداف بالبريمير ليج في الموسم الحالي، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسبقها الاستوديو التحليلي ، مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد (محمد صلاح) وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الإنجليزي.

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التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي





في حراسة المرمى : اليسون بيكر.





في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.





في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .





في خط الهجوم : محمد صلاح.

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