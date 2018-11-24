الآن الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في دوري الأسباني رابط لايف

على الجانب الآخر، يحتل إيبار المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيتيس الثاني عشر، ومثلها عن الثيلتيكوس وفالنسيا صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر، ومن المنتظر أن يكون اللقاء قوياً بين الفريقين كما اعتاد مشجعي الفريقين في بعض مباريات المواسم الأخيرة.

الآن الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في دوري الأسباني رابط لايف







وتنقل مباراة اليوم عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3 المشفرة، بث حي ولايف.

الآن الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في دوري الأسباني رابط لايف







ومن المتوقع أن يلعب المدافع الشاب خافي سانشيز بجانب رافائيل فاران في قلب دفاع , على أن يعود داني كارفخال ومارسيلو الى التشكيلة الأساسية من جديد , كما من المتوقع أن يتواجد النجم الكرواتي لوكا مودريتش على الدكة .

الآن الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في دوري الأسباني رابط لايف







وقد يمنح سولاري الفرصة لماركوس لورينتي أو فيدي فالفيردي في ظل غياب كاسيميرو , كما من المتوقع أن يتواجد لوكاس فاسكيز في التشكيلة الأساسية , في حين قد يظهر ماريانو دياز كبديل بعد تعافيه هو الآخر من الإصابة .

الآن الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في دوري الأسباني رابط لايف

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الآن الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في دوري الأسباني رابط لايف



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الآن الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في دوري الأسباني رابط لايف



موعد مباراة ريال مدريد وايبار اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 2:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت السعودية