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طلاق روبرت دي نيرو من زوجته بعد 20 عاما من الزواج !

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
طلاق روبرت دي نيرو من زوجته بعد 20 عاما من الزواج !
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ذكرت عدّة مواقع أمريكية أن الممثل، المخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو قد قررّ الانفصال عن زوجته الممثلة جريس هايتاور بعد 20 عاماً تقريباً من الزواج

فقد كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر مقرب من الزوجين أن دي نيرو(75 عاماً) وهايتاور(63 عاماً) “لا يعيشان معاً بعد الآن”، وسيعلنان الانفصال قريباً.

كما أضاف المصدر “في بعض الأحيان لا تجري الأشياء بالطريقة التي تأمل أو تريدها بها”.

وكان الممثلان قد تزوجا في العام 1997، ولديهما إيليوت (20 عاماً) وهيلين جريس (6 أعوام).

كما أنّ هذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي، فقد سبق وتقدم دي نيرو بعد مرور عامين على زواجهما بطلب الطلاق قبل أن يحلّا الخلاف من دون حصول الطلاق.


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