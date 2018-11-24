"ابتعد عن البحار".. نصيحة هامة من "الأرصاد" للصيادين بسبب موجة الطقس السيئ





بعد حالة من الطقس السيئ ضربت عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وسقوط أمطار وسيول ورعد وبرق، وجه الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، نصيحة للصيادين بعدم النزول إلى عرض البحر على مدار اليوم.





وقال إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار ذروتها يومي الجمعة والسبت، وتتمثل في سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد.





وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، مساء أمس، أن اليوم يشهد الطقس استمرار في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتصل إلى حد السيول شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الأحد سيشهد انحصار لفرص سقوط الأمطار، مع تحسن حالة الطقس تمامًا مع حلول الإثنين المقبل.



