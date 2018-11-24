مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم لايف | بث مباشر مباراة ليفربول في الدوري الأنجليزيHD
السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:06 ص
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم لايف | بث مباشر مباراة ليفربول في الدوري الأنجليزيHD
ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل، حيث يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة في المسابقة.
ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل، حيث يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة في المسابقة.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم لايف | بث مباشر مباراة ليفربول في الدوري الأنجليزيHD
وسيسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، حيث سجل الفرعون 6 أهداف بالبريمير ليج في الموسم الحالي، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسبقها الاستوديو التحليلي ، مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الإنجليزي.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم لايف | بث مباشر مباراة ليفربول في الدوري الأنجليزيHD
التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي
في حراسة المرمى : اليسون بيكر.
في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.
في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .
في خط الهجوم : محمد صلاح.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم لايف | بث مباشر مباراة ليفربول في الدوري الأنجليزيHD
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