عاجل| "رعد وسيول وأمطار".. تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين بشأن طقس اليوم

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار ذروتها يومي الجمعة والسبت، وتتمثل في سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد.





وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، مساء أمس، أن اليوم يشهد الطقس استمرار في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وأوضح أن يوم الأحد سيشهد انحصار لفرص سقوط الأمطار، مع تحسن حالة الطقس تمامًا مع حلول الإثنين المقبل، ووجه نصيحة للصيادين بعدم النزول إلى عرض البحر خلال اليوم وغدًا السبت، مطالبًا السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والتأكد من سلامة "المساحات"، مع إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية بشكل مستمر، وترك مساحة مناسبة بينه وبين السيارة أمامه، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في فترة الليل.



