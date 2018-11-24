والجدير بالذكر أن الفائزة سوف تشارك في مهرجان "الربيع الطلابي الروسي" وستحصل على جائزة قدرها 100 ألف روبل (حوالي 1500 دولار).
شاهد.. الفائزة في مسابقة "أجمل طالبة في روسيا - 2018" (صور)
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
انتهت المرحلة النهائية من مسابقة "أجمل طالبة في روسيا -2018" في مدينة قازان الروسية.
فازت الطالبة، ألينا زاريينيك، من جامعة مدينة بينزا بالمسابقة وحصلت على لقب "أجمل طالبة في روسيا —2018". بينما حصلت الطالبة، يكاترينا كولوسوفسكا، من جامعة أوليان التربوية، على لقب الوصيفة.
يشار إلى أنه وصل للنهائيات 12 فتاة، اللواتي قمن بأداء رقصات ومقاطع فنية وأغاني، وشاركن في المناظرات وتنافسن في مسابقة فكرية.
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22.11.2018 Я стала обладательницей титула «Краса студенчества России». Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова 🥰 К сожалению , я ещё не успела прочитать все поздравления , но обязательно скоро это сделаю . А сейчас, в этот солнечный день , я наслаждаюсь проделанной работой и привыкаю к новому титулу 👑 #красастуденчествароссии #рсв #рсм #pnzgu
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