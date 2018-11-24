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شاهد.. الفائزة في مسابقة "أجمل طالبة في روسيا - 2018" (صور)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
شاهد.. الفائزة في مسابقة أجمل طالبة في روسيا - 2018 (صور)
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انتهت المرحلة النهائية من مسابقة "أجمل طالبة في روسيا -2018" في مدينة قازان الروسية.

فازت الطالبة، ألينا زاريينيك، من جامعة مدينة بينزا بالمسابقة وحصلت على لقب "أجمل طالبة في روسيا —2018". بينما حصلت الطالبة، يكاترينا كولوسوفسكا، من جامعة أوليان التربوية، على لقب الوصيفة.

يشار إلى أنه وصل للنهائيات 12 فتاة، اللواتي قمن بأداء رقصات ومقاطع فنية وأغاني، وشاركن في المناظرات وتنافسن في مسابقة فكرية.

والجدير بالذكر أن الفائزة سوف تشارك في مهرجان "الربيع الطلابي الروسي" وستحصل على جائزة قدرها 100 ألف روبل (حوالي 1500 دولار).


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