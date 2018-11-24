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اليوم.. استئناف مباريات الدور الثاني في المجموعة 11 بالقسم الثالث

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:37 ص
اليوم.. استئناف مباريات الدور الثاني في المجموعة 11 بالقسم الثالث
القسم الثالث
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هيثم حبيب
 

تعود اليوم السبت منافسات المجموعة 11 بدورى القسم الثالث مع مباريات الدور الثاني عقب انتهاء فترة الراحة، حيث يلتقي ميجا سبورت صاحب المركز الثانى برصيد 24 نقطة يسعى لتعويض خسارته الأخيرة حينما يستقبل السنبلاوين صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة .

 

ويحل بدواى صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة ضيفا على شباب السنبلاوين صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة .

 

ويلعب الأمير صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة للإقتراب من المربع الذهبى عندما يحل عليه ضيفا ثقيلا أصحاب المركز الرابع منية سمنود برصيد 24 نقطة .

 

ويواجه شيكو صاحب المركز السادس شيكو برصيد 18 نقطة نظيرة عمال المنصورة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط .

 

وأبوكبير صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة ينزل ضيفا ثقيلا على الجريح فريق إاتحاد السنبلاوين صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط .

 

ويستضيف ديرب نجم صاحب المركز العاشر برصيد 12 نقطة صاحب المركز الأخير كهرباء طلخا برصيد 7 نقاط في مباراة متكافئة القوى .

 

جدير بالذكر أن اتحاد نبروه صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة "باى" ولن يخوض مباريات هذه الجولة .

المزيد عن: ميجا سبورت القسم الثالث السنبلاوين الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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