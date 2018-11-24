أنجلينا جولي وبراد بيت يحددان مصير أطفالهما





توصل الممثلان الأمريكيان براد بيت وأنجلينا جولي إلى اتفاق حول قضية تربية أطفالهم بعد صراع طويل.





وقد انفصلت أنجلينا جولي عن براد بيت منذ عامين، وأدركا الآن، أن الصراع المستمر يضر بالأطفال، فحاولت أنجلينا جولي، في البداية حرمان زوجها السابق من حضانة الأطفال، بحسب ما نقلته "ديلي ميل".





وجاء في الصحيفة، هدفهم الآن هو تنظيم اتفاق قبل بدء إجراءات الحضانة.





وأشارت الصحيفة، أنه بموجب هذه الوثيقة سيتمكن براد بيت من قضاء وقت أكبر مع أطفاله، وسينتقل الطليقان إلى مناقشة تقسيم الممتلكات بعد حل مشكلة الحضانة.





وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر الماضي أمام المحكمة العليا في لوس أنجلس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.



