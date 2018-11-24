كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمباراة سبال

أعلن ماسمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة فريقه لمباراة سبال اليوم السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

قائمة يوفنتوس أمام سبال

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بيرين

خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، بن عطية، ساندرو، بارزالي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بونوتشي

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بينتاكور، كوادرادو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، مانزوكيتش، دوجلاس كوستا، كين،