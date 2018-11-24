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كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمباراة سبال

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمباراة سبال
رونالدو
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الفجر الرياضي
 

أعلن ماسمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة فريقه لمباراة سبال اليوم السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

 

قائمة يوفنتوس أمام سبال

 

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بيرين

 

خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، بن عطية، ساندرو، بارزالي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بونوتشي

 

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بينتاكور، كوادرادو

 

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، مانزوكيتش، دوجلاس كوستا، كين،

 

 

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