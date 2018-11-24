كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمباراة سبال
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:55 صالفجر الرياضي
أعلن ماسمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة فريقه لمباراة سبال اليوم السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.
قائمة يوفنتوس أمام سبال
حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بيرين
خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، بن عطية، ساندرو، بارزالي، كانسيلو، روجاني،
سبينازولا، بونوتشي
خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بينتاكور، كوادرادو
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، مانزوكيتش، دوجلاس كوستا، كين،
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