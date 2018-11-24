موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره نادي إييار، يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة الثانية مساءً علي ملعب ايبوروا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





ويرغب ريال مدريد في الفوز بلقب بطولة الليجا هذا الموسم، بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي برشلونة.





ومن المقرر ان يذاع لقاء ريال مدريد وإيبار بالجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.





ولم ينجح نادي إيبار في جمع سوا 15 نقطة في 12 جولة بالدوري الإسباني.



