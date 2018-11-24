اعرف كل حاجة عن البطاقة التموينية.. "بدل فاقد أو تالف- جديدة"

أعلنت وزارة التموين والتجارة، تنظيم عملية استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو بدل تالف أو جديدة عن طريق مكاتب التموين، ومن المعلوم لدى الجميع أن وزارة التموين تقدم دعمًا كبيرًا، لعدد كبير من المواطنين عن طريق استخدام بطاقات التموين، حيث استجرجت بطاقات التموين المُمغنطة، لتيسير وخدمة المواطنين، وذلك لصرف السلع التموينية الشهرية، وكذلك في صرف حصص الخبز اليومية.





من المعلوم أن وزارة التموين تقوم بصرف حصص تموينيه، لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية بمعدل 50 جنيهًا لكل فرد حتى الفرد الرابع أما الفرد الخامس فيأخذ 25 جنيهًا فقط، وتقدم حصص الخبز اليومية بمقدار 5 أرغفة لكل فرد، ولأهمية البطاقة التموينية لكثير من المواطنين الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها.





أصدرت وزارة التموين، توجيه وزاري جديد، "رقم 31 لسنه 2018"، وذلك لسرعة أستخراج البطاقة التموينية في حاله فقدها أو تلفها أو استخراج بطاقه جديده





وحددت إجراءات أستخراج بطاقة التموين، في حاله الفقد، أو التلف أو في حالات الفصل الاجتماعي عن طريق الوفاة أو السفر خارج البلاد، أو استخراج بطاقة جديدة، كما أنها حددت جميع الأطراف المسئولة وهذه الإجراءات يتم العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018.





ويتوجه المواطن إلى مكتب البريد التابع له لملئ إستمارة بالبيانات الخاصة بالبطاقة القديمة وبيانات الأسرة موضحاً فيها أعداد الأفراد، ويقدم الاستمارة بعد ملئها إلى الموظف المختص، مرفقا بها جميع المستندات المطلوبة من صور البطاقات الشخصية أوصور شهادات الميلاد، ويتأكد الموظف من صحة المستندات المُقدمة، ويتم تسجيل رقم تليفون المحمول الخاص بالمواطن لإمكانية مراسلته، ويسجل إلكترونيا على موقع إدارة البطاقات.





كما يتأكد الموظف من قبول الطلب المُقدم من المواطن، ويتم وضع البطاقة أنها تحت التصحيح في حالة عدم قبول الطلب، ويجب إعلان المواطن عن سبب الرفض، ثم يقوم مركز المعلومات، بمراجعة الطلب والمستندات المُقدمة، في حاله القبول، ويتم تحميل الرقم السري والكود الداخلي للبطاقة بعد طبعها، على قاعدة البيانات بحد أقصى ثلاثة أيام من طباعه البطاقة، ويتم تسليمها لمديرية التموين عن طريق الشركات المختصة.





وتسلم مديريات التموين بعد ذلك البطاقة إلى مكتب التموين التابع لها بحد اقصى يومان، ويقوم الموظف المختص داخل مكتب التموين بتسجيل البطاقات الواردة له خلال يوم واحد، ويتم إرسال رسالة للمواطن عن طريق رقم التليفون الخاص به بواسطه مكتب التموين لسرعة التوجه لاستلام البطاقة وتحمل هذه الرسالة أيضا الرقم السري للبطاقة.





كما يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد تأكد موظفي التموين من وصول الرسالة إليه، ويسجل ذلك على النظام الإلكتروني بموقع البطاقات، ويرسل المواطن إرسال رسالة نصية على الرقم "9136 أو91237" وذلك لتفعيل وتشغيل البطاقة مقابل رسوم 2 جنيه تخصم من رصيد الهاتف أو تخضم من الدعم.





وفي حاله ما إذا كان رقم التليفون المحمول للمواطن خطا، لم تصل له أي رسالة ويجب التوجه إلى مكتب التموين لإستلام البطاقة، و تصحيح رقم المحمول عن طريق الاتصال بالرقم 19959 وبعد تصحيح رقم المحمول سوف تصلك الرسالة التي تحمل الرقم السري.



