تابع محمد صلاح لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر Yalla Shoot .. مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live

موعد مباراة ليفربول القادمة هذا الأسبوع، حيث سيكون الموعد مع موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، وموعد مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد هي لحساب مباريات الجولة الثالثة، وسيكون مكان إجراء موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة على أرضية ملعب فيكارج ورد ملعب فريق واتفورد، الذي يطمح إلى استغلال استقباله لنادي ليفربول والخروج من المواجهة بنتيجة إيجابية، وفي المقابل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح يبحث هو الأخر على الفوز من اجل البقاء في المنافسة على صدراة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع محمد صلاح لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر Yalla Shoot .. مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live

موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة

من المنتظر أن يكون موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة يوم الأحد الموافق 24/11/2018 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، والذي يصادف الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق، وفي تمام الساعة السابعة ليلا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابع محمد صلاح لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر Yalla Shoot .. مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد مباشرة

من المنتظر أن تعرض مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مباشرة يوم الأحد 24 نوفمبر 2018، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، ويمكنكم متابعة مباراة محمد صلاح مباشرة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم إسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه بشكل رسمي من طرف إدارة القناة.





مباراة ليفربول القادمة وواتفورد

قبل موعد لقاء ليفربول وواتفورد يوم الأحد القادم، يتواجد فريق الريدز في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاثون نقطة، وذلك بعد الفوز في تسعة مباريات والتعادل في ثلاثة، ولم ينهزم زملاء صلاح “ابو مكة” إلى حدود الأن في الدوري.

تابع محمد صلاح لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر Yalla Shoot .. مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live

ومن الجهة المقبلة يدخل فريق واتفورد موعد مباراة ليفربول القادمة، وهو في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد عشرون نقطة، وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة في ستة مباريات، والتعادل في مناسبتين، وإنهزم إلى الأن في الدوري في أربعة مباريات.





هذا وسيقود مباراة ليفربول وواتفورد يوم السبت الحكم الإنجليزي جوناثان موس، والذي بدأ التحكيم في سنة 1999، ومن المنتظر أن يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيلة ليفربول الأساسية في مباراة واتفورد يوم السبت في مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.