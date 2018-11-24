كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم









نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر أون لاين يلا شوت رابط الأسطورة اليوم السبت 24 نوفمبر ، وذلك في منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم، المواجهة الأبرز على مستوى العالم في الساحرة المستديرة خلال هذا الأسبوع، تاريخ عريق للفريقين ومنافسة شرسة عبر التاريخ بين النادي الثاني والثالث في أسبانيا تاريخياً، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بتوفير رابط بث حي مباشر لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد بجودة عالية وبدون تقطيع بالتعليق العربي ليستمتع عاشقي اللعبة الأشهر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم





الجدير بالذكر إن أخر مباراتين بين الفريقين الموسم الماضي في الليغا، كان اللقاء الأول على ملعب واندا وأنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما فازت برشلونة في لقاء الإياب بالكامب نو بهدف وحيد أحرزه ميسي من ركلة حرة مباشرة.





موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد اليوم السبت 24 من شهر نوفمبر الجاري، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو، حيث يتسع إلى أكثر من 68 ألف متفرج.





مباراة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد سيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية لكافة مباريات الدوري الإسباني مباشرة على الهواء داخل الوطن العربي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3، وسيتولى التعليق على اللقاء عصام الشوالي.

كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم





مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت





قمة كبيرة ومثيرة ستكون بين برشلونة و اتلتيكو مدريد، حيث يأمل كلاهما في الانتصار بالمباراة وإسعاد جمهورهم، ونظراً لأهمية هذا اللقاء فسنقوم بإضافة رابط البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بدون تقطيع قبل بداية المواجهة بدقائق معدودة، وسنوفر لكم جودات مختلفة تناسب الجميع بمشيئة الله.





يحتل برشلونة قدارة الترتيب في الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 24 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد مركز الوصافة برصيد 23 نقطة بنفس الرصيد مع إشبيلية مما يعني ان لقاء حسم الصداة غداً.

كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم







