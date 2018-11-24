يلا شوت hd بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد رابط kora star | yalla shoot مباريات اليوم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:02 صعمرو عادل
يلا شوت مشاهدة مباريات كرة القدم بث مباشر فى جميع أنحاء العالم، مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد لحظة بلحظة، من خلال | kora star /kora live/yalla shoot،كورة لايف والتى ستقام فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدورى الانجليزى لكرة القدم البريمليج، بث مباشر يوتيوب اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، المباراة يتم نقلها حصرياً عبر قناة bein sport hd 2.
موعد مباراة ليفربول و واتفورد
بث مباشر لايف لمباراة ليفربول و واتفورد من خلال رابط يلا شوت yalla shoot، كورة ستار، كورة اون لاين، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، فى المواعيد الأتية:
تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر
تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة
الساعة السابعة مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان
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