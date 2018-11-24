يلا شوت hd بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد رابط kora star | yalla shoot مباريات اليوم





موعد مباراة ليفربول و واتفورد بث مباشر لايف لمباراة ليفربول و واتفورد من خلال رابط يلا شوت yalla shoot، كورة ستار، كورة اون لاين، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، فى المواعيد الأتية:

تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة الساعة السابعة مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

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