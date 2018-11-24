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العاصمة الإدارية الجديدة بين الحلم والحقيقة "مجرد خطوة" (فيديو)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:46 ص
العاصمة الإدارية الجديدة بين الحلم والحقيقة مجرد خطوة (فيديو)
العاصمة الإدارية الجديدة
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أمنية فوزي
 
عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقريرًا مصورًا بعنوان "العاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد التقرير، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستغير الخريطة السكانية وخريطة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه مشروع عملاق يتم تنفيذه على مساحة 170 ألف فدان، ويوفر أسلوب حياة أفضل، وأن المسافة بين الحلم والحقيقة "مجرد خطوة".

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة هي حل مناسب وعملي للنمو الثقافي والسكاني، وأنها ترحب بالمواطنين من كل المستويات في مكان ذكي يواكب أحدث مستويات المعيشة والتكنولوجيا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها منطقة اقتصادية جاهزة ومتنوعة وجاهزة لاستقبال 6 مليون مواطن.

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