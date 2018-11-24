موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الإسباني ومشاهدة البث المباشر

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، ضد نادي إيبار، يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة الثانية ظهرا علي ملعب "ايبوروا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.





ويرغب نادي ريال مدريد، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح منافسه برشلونة.





ويحتل نادي ريال مدريد المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يحل إيبار في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.



