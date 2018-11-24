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شقيق ساطع النعماني: "أخي أصيب بسلاح مُحرم دوليا" (فيديو)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:15 ص
شقيق ساطع النعماني: أخي أصيب بسلاح مُحرم دوليا (فيديو)
شقيق الشهيد ساطع النعماني
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داليا الحسين
 
روى الدكتور سامح النعماني، شقيق الشهيد ساطع النعماني، تفاصيل يوم إصابة البطل على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "النعماني"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية " dmc "، مساء الجمعة إنه كان أول شخص تلقى خبر إصابته باعتباره استشاري بالمستشفى، وليس باعتباره شقيقه، متابعًا: "أول كلمة قالهالي وقت إصابته أنا كويس متخافش".

وأضاف:"ساطع دخل في غيبوبة بعدها 70 يوما وإصابته كانت مميتة، لأنها بسلاح مُحرم دوليًا وسببت نزيف كبير وأدى ذلك إلى فشل كلوي، ثم انتقل للعلاج في سويسرا"، لافتًا إلى أن "الشهيد: كان يحلم بكافة مراحل حياته أثناء الغيبوبة.

وتابع: " أخي لما فاق من الغيبوبة طلب يكلم والدتي وابنه ياسين ودمع لما سمع صوت والدتي وأول كلمة قالها الحمدلله".


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