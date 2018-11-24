هالة فاخر توجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:35 صريهام عبدالمحسن
أعربت الفنانة هالة فاخر عن رغبتها في لقاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.
وقالت هالة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "أتابع محمد
صلاح لأنه مصري ولاعب مؤدب ومحترم ولديه طموح وأتمنى مقابلته وأقول له ربنا يخليك
لمصر".
وأضافت :"حمادة هلال يمثل الأهلي وأمير كرارة منتخب البرازيل ويونس
شلبي الزمالك وفاخر فاخر اتحاد الكرة".
واختتمت هالة تصريحاتها قائلة :" أقوم بتصوير الجزء الثالث من كلبش
وامثل دور والدة سليم الأنصاري".