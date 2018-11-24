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هالة فاخر توجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:35 ص
هالة فاخر توجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام عبدالمحسن
 

أعربت الفنانة هالة فاخر عن رغبتها في لقاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

 

وقالت هالة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "أتابع محمد صلاح لأنه مصري ولاعب مؤدب ومحترم ولديه طموح وأتمنى مقابلته وأقول له ربنا يخليك لمصر".

 

وأضافت :"حمادة هلال يمثل الأهلي وأمير كرارة منتخب البرازيل ويونس شلبي الزمالك وفاخر فاخر اتحاد الكرة".

 

واختتمت هالة تصريحاتها قائلة :" أقوم بتصوير الجزء الثالث من كلبش وامثل دور والدة سليم الأنصاري".

 

 

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