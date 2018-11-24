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أزهري: الرئيس التونسي يتحمل إثم قانون المساواة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:35 ص
أزهري: الرئيس التونسي يتحمل إثم قانون المساواة
الدكتور عصام الروبي - أحد علماء الأزهر الشريف
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أمنية فوزي
 
رد الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، على قانون الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بالمساواة بين الرجل والمرأة، قائلا: "هذه فرية على الله".

وقال "الروبي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين اليوم الجمعة: "من الذي يعول ويتحمل مشقة مسؤولية المنزل، المرأة تعال ولا تعول أحدًا، والإسلام أعطاها النصف لأنها ليست مُطالبة بأي شيء".

وأضاف "الروبي"، أن الرئيس السبسي يتحمل إثم قانون المساواة بين الجنسين، ولكن القانون لابد أن يُحترم
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