yalla shoot | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Real Madrid | Youtube

يعود ريال مدريد من جديد للمواجهات المحلية بمواجهة فريق إيبار غدا السبت، بعد نهاية فترة التوقف الدولية، التى خاض فيها نجوم الفريق الملكى العديد من المواجهات من منتخبات بلادهم.





20 لاعبا فى قائمة ريال مدريد للقاء إيبار

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن القائمة التى سيخوض بها لقاء مضيفه فريق إيبار، المقرر له فى الثانية عصرا من غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

yalla shoot | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Real Madrid | Youtube

وضمت القائمة المكونة 20 لاعبا، ويغيب عن المباراة للإصابة كل من كاسيمرو، مارياتو دياز، ناتشو، والجارس كيلور نافاس، فيما عاد للإنضمام للقائمة، كل من سيرجيو راموس، مارسيلو، دانى كارباخال بعد شفائهم من الإصابة.





ويحتل الريال المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما إيبار فى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، علما بأن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 24 نقطة.

yalla shoot | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Real Madrid | Youtube

حراسة المرمى: كورتوا ، لوكا زيدان ، كاسيا

خط الدفاع: فاران ، راموس ، مارسيلو ، أودريزولا ، خافى سانشيز ، كارفخال

خط الوسط: مودريتش ، كروس ، فالفيردى ، أسينسيو ، سيبايوس ، إيسكو ، يورينتى

خط الهجوم: فاسكيز ، بيل ، بنزيما ، فينيسيوس جونيور





وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ريال مدريد رحبت بعودة الكولومبى جيمس رودريجيز إلى سانتياجو برنابيو بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ بنسبة 73.8% من 43 ألف مشارك فى التصويت يريدوا عودة اللاعب الكولومبى إلى قلعة سنتياجو برنابيو.

فى الجانب الآخر هنك 26.2% من المشاركين فى التصويت لا يريدوا حصول جيمس رودريجيز على فرصة ثانية فى ريال مدريد، حيث إن هناك 11 ألفا صوتوا ضد عودة اللاعب إلى ريال مدريد. yalla shoot | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Real Madrid | Youtube وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الكولومبى لديه الدعم ليلعب فى ريال مدريد الموسم المقبل، خصوصاً بوجود سولارى، خاصة أن الأخير يريد عودة الكولومبى إلى الفريق.

جدير بالذكر أن الكولومبى جيمس رودريجيز له مكانة خاصة داخل قلوب جماهير ريال مدريد، حيث إنه شارك فى 111 مباراة وأحرز 36 هدفاً و40 تمريرة حاسمة. yalla shoot | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Real Madrid | Youtube وكانت أنباء وتقارير قد أكدت أن بايرن ميونيخ لن يقوم بتفعيل خيار شراء جيمس رودريجيز بسبب علاقته السيئة مع المدرب كوفاتش.