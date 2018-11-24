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موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في كأس ليبرتادوريس ومشاهدة البث المباشر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في كأس ليبرتادوريس ومشاهدة البث المباشر
بوكاجونيورز وريفربليت
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الفجر الرياضي
 
سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة نارية بين قطبي الكرة الارجنتينية بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نهائي كأس الليبرتادوريس مساء السبت الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، على استاد "ألمونومنتال".

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لقاء إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت والذي اقيم يوم 11 نوفمبر الجاري، وتحسم نتيجة مباراة الإياب الفائز بلقب البطولة القارية، خاصة وأن لا يعتد بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعب الفريق، لذلك فنتيجة موقعة السبت ستكون الحاسمة لبطل الليبرتادوريس هذا العام.

الجدير بالذكر أن الفائز بلقب دورى أبطال أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل.

وستقام مباراة الإياب بين بوكا جونيورز وريفر بليت في تمام العاشرة مساء السبت 24-11-2018 على ملعب "ألومونومنتال" وستذاع المباراة عبر فضائية "أبوظبي الرياضية"

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.

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