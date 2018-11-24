موعد مباراة ليفربول وواتفورد يوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي واتفورد، منافسه فريق ليفربول، يوم السبت 24-11-2018 على ملعب "فيكاراج رود" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.





وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.





ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية.





ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.



