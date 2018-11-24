اليوم.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين'

تنظم مؤسسة الأهرام، اليوم، احتفالية كبرى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "زايد في قلوب المصريين "؛ وذلك تقديرًا للمرحوم الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيدًا على عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات.





وتأتي الاحتفالية بمناسبة مرور مائة عام على مولد الشيخ زايد آل نهيان، لتواكب احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة؛ حيث أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تُقام للاحتفاء بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.





