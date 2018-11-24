ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متعب: لهذه الأسباب.. أتمنى عودة مانويل جوزيه للأهلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:02 ص
متعب: لهذه الأسباب.. أتمنى عودة مانويل جوزيه للأهلي
متعب وجوزيه
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد عماد متعب مهاجم نادي الأهلي السابق أنه يتمنى استعانة النادي بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأحمر في المرحلة القادمة.

 

وأوضح متعب في تصريحات تليفزيونية أن مانويل جوزيه يستحق العودة للأهلي سواء في منصب إداري أو استشاري أو فني لأنه الوحيد القادر على إعادة المسار الصحيح.

 

وأضاف: "جوزيه يمتلك نظرة ثاقبة، ويستطيع اختيار أفضل العناصر للأهلي والعمل بالقلعة الحمراء أمر صعب للغاية لأنه مسؤولية كبيرة".

 

 

 

المزيد عن: مانويل جوزيه عودة مانويل جوزيه عماد متعب الاهلي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 12:40:04 AM