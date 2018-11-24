متعب: لهذه الأسباب.. أتمنى عودة مانويل جوزيه للأهلي

أكد عماد متعب مهاجم نادي الأهلي السابق أنه يتمنى استعانة النادي بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأحمر في المرحلة القادمة.

وأوضح متعب في تصريحات تليفزيونية أن مانويل جوزيه يستحق العودة للأهلي سواء في منصب إداري أو استشاري أو فني لأنه الوحيد القادر على إعادة المسار الصحيح.

وأضاف: "جوزيه يمتلك نظرة ثاقبة، ويستطيع اختيار أفضل العناصر للأهلي والعمل بالقلعة الحمراء أمر صعب للغاية لأنه مسؤولية كبيرة".