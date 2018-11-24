نشرة أخبار منتصف الليل.. تفاصيل زيارة "السيسي" لمشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ بيان من مثر بشأن الصيدلي المقتول في السعودية، وتفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الجديدة ومشروع أنفاق قناة السويس، وعدد من الأخبار الهامة.

بعد وصول جثمانه.. بيان من مصر بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن جثمان المواطن المصري المرحوم أحمد طه المنخلى الذي توفى أثر حادث الاعتداء بمدينة جازان، وصل مساء اليوم ٢٣ الجاري إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله ممثلو وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وزيرة البيئة تلتقى السفير الدنماركى لبحث سبل التعاون المشترك

اجتمعت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد توماس انكر كريستنسن السفير الدنماركى بالقاهرة؛ لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى وذلك بحضور الوفد المرافق له وقيادات الوزارة المعنية.

المالية تعلن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية، غدًا السبت، صرف رواتب العاملين بالدولة، لشهر نوفمبر 2018 عن طريق ماكينات الصرف والتحويلات المصرفية.

وصول جثمان الدكتور أحمد طه إلى مطار القاهرة‎ قادما من السعودية

وصلت طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من المملكة العربية السعودية، إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، وكان فى استقباله أسرته وأصدقائه والدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، وتم إنهاء كافة الإجراءات تمهيداً للخروج والصلاة عليه بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم.

كواليس زيارة السيسي لمشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم، تضمنت تفقد تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتي تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيداً لافتتاحها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة في مسيرة البناء والتعمير بالدولة.