ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. 'الصحفيين' تفتح باب الترشيح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
اليوم.. 'الصحفيين' تفتح باب الترشيح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين
حسين الزناتي عضو مجلس النقابة
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، المُشرف العام على الشُعب والروابط بالنقابة، عن فتح باب الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين وذلك على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء.


وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه سيتم فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام تنتهي الأربعاء القادم، كما سيتم إعلان كشوف أسماء المتقدمين في نهاية اليوم، بينما يتم فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الخميس إلى الأحد، ويتم بعده إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة الذين يحق لهم التصويت.


وأكد أنه ستُجرى الانتخابات يوم الأربعاء 19 ديسمبر، مؤكدًا أنه في حال الإعادة على أي من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس – نائب الرئيس – أمين الصندوق"، تتم الانتخابات في اليوم نفسه، وفي حال تساوي مرشحين أوأكثر في عدد الأصوات، يتم عمل قرعة للفائز بالعضوية.
المزيد عن: نقابة الصحفيين رابطة النقاد الرياضيين حسين الزناتي بوابة الفجر انتخابات رابطة النقاد الرياضيين النقاد الرياضيين الفجر الصحفيين أخبار الفجر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 12:40:01 AM