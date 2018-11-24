موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

يواجه نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، منافسه نادي واتفورد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة، بينما يحل نادي واتفورد في المركز السابع برصيد 20 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة واتفورد وليفربول يوم السبت 24 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة ليفربول وواتفورد يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.



