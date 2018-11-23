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ليبيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز للشرطة إلى 9 أشخاص

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:56 م
ليبيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز للشرطة إلى 9 أشخاص
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وكالات
 
ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة مدينة تازربو الليبية، يوم الجمعة، من قبل مسلحي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، إلى 9 أشخاص.

ونشرت وكالة الصحافة الليبية، أن شرطة تازربو فقدت سبع من عناصرها، فارقوا الحياة، خلال دفاعهم عن المركز، ولقى شخصان أخران مصرعهم، حيث كانوا من الموقوفين داخل المركز.

وقال مصدر محلي، اليوم الجمعة، إن "مجموعة مسلحة دخلت قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة".


وأعلن المركز الإعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة إن "الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو"، مضيفاً أن "الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص".

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