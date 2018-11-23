عاجل.. اختطاف مدير أمن مدينة تازربو الليبية

أعلن المركز الإعلامي بمدينة تازربو الليبية، اليوم السبت، اختطاف مدير مديرية أمن تازربو، العقيد عبد الحميد محمد السنوسي.

وقال المركز الإعلامي تازبرو، عبر صحفته الرسمية "فيسبوك"، إن مهاجمي مركز الشرطة في تازربو، تمكنوا من خطف مدير مديرية أمن تازربو العقيد عبد الحميد محمد السنوسي.





هذا ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن الخطف، ولا الهجوم.