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تواصل- السعودية| المملكة تدين وتستنكر تفجيري أفغانستان وباكستان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:55 م
تواصل- السعودية| المملكة تدين وتستنكر تفجيري أفغانستان وباكستان
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الفجر السعودي
 

                                  

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

               

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في مسجد بقاعدة عسكرية شرق أفغانستان وسوق مزدحم شمال غرب باكستان، أديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقتين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد الإرهاب والتطرف.


المصدر:- صحيفة تواصل

 

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