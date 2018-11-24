بهاء أبوشقة: "بصرف على الوفد مش باخد منه"

نفي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وجود أي تدخلات من مؤسسات الدولة فى الحزب منذ نشأته وعلى مدار عهود جميع الرؤساء، مؤكدًا أن حزب الوفد داعم للدولة



وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن حزب الوفد لم يحصل على أي معونات مالية من الحكومة، ولم يحدث أن قبل بأي تدخل حكومي بأي صورة.



وتابع رئيس حزب الوفد، أن هناك محاولات لاستهدافه والنيل منه غرضها الترويج لأكاذيب متعلقة بالحزب والتي ليس لها أساس من الصحة، متابعًا: أنا بصرف على الوفد مش باخد منه.. ولا باخد فلوس من البرلمان".

