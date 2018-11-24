زي النهاردة بتاريخ 24-11-2018
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 24-11-2018
أحداث
1642 - أبل تاسمان يصبح أول أوروبي يكتشف جزيرة أرض فان ديمن (التي أُطلق عليها لاحقًا اسم تسمانيا).
1953 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 والذي أدان فيه إسرائيل بسبب مذبحة ارتكبتها في قرية قبية قرب بيت لحم.
1961 - رفع علم الكويت الجديد.
1963 - اغتيال لي هارفي أوزوالد المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي.
1965 - الشيخ صباح السالم الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا لأخيه الشيخ عبد الله السالم الصباح.
1965 - موبوتو سيسيسيكو يستولي على السلطة في الكونغو ويغير اسمها إلى زائير.
1989 - انتخاب إلياس الهراوي رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد يومين من اغتيال الرئيس رينيه معوض.
1989 - اغتيال عبد الله عزام إثر تفخيخ سيارته التي كانت تقله لأداء صلاة الجمعة في باكستان.
1993 - اغتيال عماد عقل أحد القادة البارزين في حركة حماس بسبعين رصاصة.
1998 - قائد الجيش اللبناني العماد إميل لحود يتسلم السلطة في لبنان رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس إلياس الهراوي.
1998 - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يفتتح مطار غزة الدولي، وأول طائرة ركاب تصل من مصر.
2007 - رئيس الجمهورية اللبنانية المنتهية ولايته إميل لحود يغادر قصر بعبدا بحفل وداع رسمي في أول دقائق اليوم.
2007 - انتخابات عامة في أستراليا أدت إلى هزيمة رئيس الوزراء جون هاوارد وفوز منافسه كيفن رود.
2013 - توقيع اتفاق مؤقت بين إيران ومجموعة 5+1 يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
2013 - بعد توتر متصاعد في العلاقات المصرية التركية، مصر تطرد السفير التركي في القاهرة وتركيا ترد بطرد سفير مصر في أنقرة.
2013 - ارتفاع عدد حالات الوفاة في السعودية الناتجة عن فيروس كورونا إلى 55 حالة وفاة من أصل 130 إصابة.
2015 - تُركيا تُسقط طائرة سوخوي 24 روسيَّة من الطائرات المُشاركة في الحرب في سوريا، بدعوى خرقها للأجواء التُركيَّة.
2015 - 5 قتلى و14 جريح بينهم مستشارين بهجوم إنتحاري على فندق للقضاة بمدينة العريش بسيناء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
2015 - هجوم إرهابي استهدف قوات الأمن الرئاسي التونسية خلف أكثر من 12 قتيلًا في قلب تونس العاصمة.
2017 - مقتل 305 أشخاص وإصابة 128 آخرين في هجوم إرهابي على مسجد الروضة بمدينة العريش شمال سيناء.
مــــــــواليــــــــــــد
1632 - باروخ سبينوزا، فيلسوف هولندي.
1655 - الملك كارل الحادي عشر، ملك السويد.
1712 ـ علي باي الثاني، رابع بايات تونس.
1784 - زكاري تايلور، رئيس الولايات المتحدة الثاني عشر.
1849 - فرانسيس هودسون برنيت، كاتبة إنجليزية.
1876 - هيديو نوغوتشي، عالم أحياء دقيقة ياباني.
1884 - يتسحاق بن تصفي، رئيس إسرائيل الثاني.
1888 - ديل كارنيجي، كاتب أمريكي.
1888 - فريتز كلاين - طبيب نازي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق نزلاء معسكرات الاعتقال إبان الحرب العالمية الثانية.
1913 - أبو الحسن الندوي، مفكر هندي.
1925 - سيمون فان دير مير، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1984.
1926 - تسونج لي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1957.
1933 - رشوان توفيق، ممثل مصري.
1935 - الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين.
1940 - شعبان حسين، ممثل مصري.
1946 - ميرفت أمين، ممثلة مصرية.
1955 - نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان.
1959 - أكيو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1961 - أرونداتي روي، كاتبة هندية.
1962 - هانز جيورج ماسن، موظف مدني ألماني، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور.
1973 - سوزان نجم الدين، ممثلة سورية.
1977 - كولن هانكس، ممثل أمريكي.
1978 - إنجي شرف، ممثلة مصرية.
1978 - كاثرين هيغل، ممثلة أمريكية.
1983 - دين أشتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.
وفيــــــــــــات
654 - الإمبراطور كوتوكو، إمبراطور اليابان السادس والثلاثون.
1572 - جون نوكس، مصلح ديني اسكتلندي.
1848 - وليام لامب، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1870 - لوتريامون، شاعر فرنسي.
1898 - ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.
1904 - الفاضل الشرابياني، عالم مسلم ومدرس إيراني.
1929 - جورج كليمانصو، رئيس وزراء فرنسا.
1958 - روبرت سيسيل، سياسي ومحامي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1937.
1963 - لي هارفي أوزوالد، المتهم بقتل الرئيس جون كينيدي.
1965 - الشيخ عبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت.
1980 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري.
1989 - عبد الله عزام، أحد قادة الأفغان أثناء الغزو السوفيتي.
1993 - عماد عقل، قائد بحركة حماس.
2001 - محمود أبو هنود، قائد بحركة حماس.
2002 - جون رولس، فيلسوف أمريكي.
2003 - لؤي الأتاسي، رئيس سوريا.
2014 - عصام عبه جي، مُمثل سوري.
2015 - أوليغ بيشكوف، طيار حربي روسي، حاصل على وسام بطل الاتحاد الروسي.
2017 - إبراهيم خفاجي، شاعر غنائي سعودي معاصر، أحد أعماله النشيد الوطني السعودي.
أعيـــــــــاد ومنــــــــــــــاسبــــــــات
يوم التطور.
يوم المعلم في تركيا.