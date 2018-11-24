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زي النهاردة بتاريخ 24-11-2018

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 24-11-2018
زي النهاردة بتاريخ 24-11-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 24-11-2018

أحداث

1642 - أبل تاسمان يصبح أول أوروبي يكتشف جزيرة أرض فان ديمن (التي أُطلق عليها لاحقًا اسم تسمانيا).

1953 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 والذي أدان فيه إسرائيل بسبب مذبحة ارتكبتها في قرية قبية قرب بيت لحم.

1961 - رفع علم الكويت الجديد.

1963 - اغتيال لي هارفي أوزوالد المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

1965 - الشيخ صباح السالم الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا لأخيه الشيخ عبد الله السالم الصباح.

1965 - موبوتو سيسيسيكو يستولي على السلطة في الكونغو ويغير اسمها إلى زائير.

1989 - انتخاب إلياس الهراوي رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد يومين من اغتيال الرئيس رينيه معوض.

1989 - اغتيال عبد الله عزام إثر تفخيخ سيارته التي كانت تقله لأداء صلاة الجمعة في باكستان.

1993 - اغتيال عماد عقل أحد القادة البارزين في حركة حماس بسبعين رصاصة.

1998 - قائد الجيش اللبناني العماد إميل لحود يتسلم السلطة في لبنان رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس إلياس الهراوي.

1998 - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يفتتح مطار غزة الدولي، وأول طائرة ركاب تصل من مصر.

2007 - رئيس الجمهورية اللبنانية المنتهية ولايته إميل لحود يغادر قصر بعبدا بحفل وداع رسمي في أول دقائق اليوم.

2007 - انتخابات عامة في أستراليا أدت إلى هزيمة رئيس الوزراء جون هاوارد وفوز منافسه كيفن رود.

2013 - توقيع اتفاق مؤقت بين إيران ومجموعة 5+1 يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

2013 - بعد توتر متصاعد في العلاقات المصرية التركية، مصر تطرد السفير التركي في القاهرة وتركيا ترد بطرد سفير مصر في أنقرة.

2013 - ارتفاع عدد حالات الوفاة في السعودية الناتجة عن فيروس كورونا إلى 55 حالة وفاة من أصل 130 إصابة.

2015 - تُركيا تُسقط طائرة سوخوي 24 روسيَّة من الطائرات المُشاركة في الحرب في سوريا، بدعوى خرقها للأجواء التُركيَّة.

2015 - 5 قتلى و14 جريح بينهم مستشارين بهجوم إنتحاري على فندق للقضاة بمدينة العريش بسيناء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

2015 - هجوم إرهابي استهدف قوات الأمن الرئاسي التونسية خلف أكثر من 12 قتيلًا في قلب تونس العاصمة.

2017 - مقتل 305 أشخاص وإصابة 128 آخرين في هجوم إرهابي على مسجد الروضة بمدينة العريش شمال سيناء.

مــــــــواليــــــــــــد

1632 - باروخ سبينوزا، فيلسوف هولندي.

1655 - الملك كارل الحادي عشر، ملك السويد.

1712 ـ علي باي الثاني، رابع بايات تونس.

1784 - زكاري تايلور، رئيس الولايات المتحدة الثاني عشر.

1849 - فرانسيس هودسون برنيت، كاتبة إنجليزية.

1876 - هيديو نوغوتشي، عالم أحياء دقيقة ياباني.

1884 - يتسحاق بن تصفي، رئيس إسرائيل الثاني.

1888 - ديل كارنيجي، كاتب أمريكي.

1888 - فريتز كلاين - طبيب نازي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق نزلاء معسكرات الاعتقال إبان الحرب العالمية الثانية.

1913 - أبو الحسن الندوي، مفكر هندي.

1925 - سيمون فان دير مير، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1984.

1926 - تسونج لي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1957.

1933 - رشوان توفيق، ممثل مصري.

1935 - الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين.

1940 - شعبان حسين، ممثل مصري.

1946 - ميرفت أمين، ممثلة مصرية.

1955 - نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان.

1959 - أكيو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1961 - أرونداتي روي، كاتبة هندية.

1962 - هانز جيورج ماسن، موظف مدني ألماني، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور.

1973 - سوزان نجم الدين، ممثلة سورية.

1977 - كولن هانكس، ممثل أمريكي.

1978 - إنجي شرف، ممثلة مصرية.

1978 - كاثرين هيغل، ممثلة أمريكية.

1983 - دين أشتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيــــــــــــات

654 - الإمبراطور كوتوكو، إمبراطور اليابان السادس والثلاثون.

1572 - جون نوكس، مصلح ديني اسكتلندي.

1848 - وليام لامب، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1870 - لوتريامون، شاعر فرنسي.

1898 - ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.

1904 - الفاضل الشرابياني، عالم مسلم ومدرس إيراني.

1929 - جورج كليمانصو، رئيس وزراء فرنسا.

1958 - روبرت سيسيل، سياسي ومحامي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1937.

1963 - لي هارفي أوزوالد، المتهم بقتل الرئيس جون كينيدي.

1965 - الشيخ عبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت.

1980 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري.

1989 - عبد الله عزام، أحد قادة الأفغان أثناء الغزو السوفيتي.

1993 - عماد عقل، قائد بحركة حماس.

2001 - محمود أبو هنود، قائد بحركة حماس.

2002 - جون رولس، فيلسوف أمريكي.

2003 - لؤي الأتاسي، رئيس سوريا.

2014 - عصام عبه جي، مُمثل سوري.

2015 - أوليغ بيشكوف، طيار حربي روسي، حاصل على وسام بطل الاتحاد الروسي.

2017 - إبراهيم خفاجي، شاعر غنائي سعودي معاصر، أحد أعماله النشيد الوطني السعودي.

أعيـــــــــاد ومنــــــــــــــاسبــــــــات

يوم التطور.

يوم المعلم في تركيا.
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